Ярославль, 30 октября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославской области уже третьи сутки жители ряда деревень сидят без электричества после урагана в ночь на 28 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказывают сами люди.

Елена Батуева Деревня Ляхово

«Света нет, по ночам кромешная тьма. Люди топят печки и как-то выживают. Без света в Некрасовском районе деревни на левом берегу реки Солоницы: Костино, Плаксино, Шишково и другие. Дозвониться до горячих линий невозможно. Деревенские жители не могут оставить свои дома, боятся воровства, мародерства. Самое главное, что даже не сообщают жителям о том, когда будет восстановлено электричество», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ольга Лилеева.

Нет электроэнергии и в деревне Смирново того же Некрасовского района. Сообщения об отсутствии электричества приходят и из Борисоглебского района.

«Деревня Ляхово Борисоглебского района. Света до сих пор нет. Мы оставляли заявку на сайте МРСК, каждый три часа они «продлевают» время устранения. Сейчас пишут, что сделают в 12 дня, но это уже длиться бесконечно. Сейчас разговаривала с соседкой, у них в доме лежачая бабушка, дизель-генератора нет. Разговор прервался — села батарея. Как людям выживать в таких условиях?», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM жительница деревни Ляхово Елена Батуева.

Накануне власти Ярославской области обещали решить все проблемы с электроснабжением после урагана к вечеру 29 октября. Энергетики еще утром 29 октября отчитались о том, что все потребители региона подключены к электроэнергии.

Между тем, по данным заслуживающих доверия источников ИА REGNUM, по данным на первую половину дня 30 октября без электричества остаются около 600 частных и многоквартирных домов. Похоже, реальный масштаб последствий урагана в Ярославской области просто замалчивается.