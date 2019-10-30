Энергетики третьи сутки не могут вернуть свет в деревни Ярославской области
Ярославль, 30 октября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославской области уже третьи сутки жители ряда деревень сидят без электричества после урагана в ночь на 28 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказывают сами люди.
Нет электроэнергии и в деревне Смирново того же Некрасовского района. Сообщения об отсутствии электричества приходят и из Борисоглебского района.
Накануне власти Ярославской области обещали решить все проблемы с электроснабжением после урагана к вечеру 29 октября. Энергетики еще утром 29 октября отчитались о том, что все потребители региона подключены к электроэнергии.
Между тем, по данным заслуживающих доверия источников ИА REGNUM, по данным на первую половину дня 30 октября без электричества остаются около 600 частных и многоквартирных домов. Похоже, реальный масштаб последствий урагана в Ярославской области просто замалчивается.