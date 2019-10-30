МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции по геноциду армян — СМИ
Анкара, 30 октября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Турции был вызван посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд. Об этом 30 октября сообщило Anadolu Ajansı.
Tasnim News Agency
Мевлют Чавушоглу
Сообщается, что посла вызвали в дипломатическое ведомство в связи с принятием в Конгрессе США резолюции о геноциде армян.
Напомним, 30 октября стало известно, что палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала резолюцию, в которой признается геноцид армянского населения в Османской империи.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил данное решение на своей странице в Twitter.