Москва, 30 октября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день в институт развития в жилищной сфере «Дом.рф» от кредиторов поступило более восьми тысяч обращений, связанных со списанием многодетным семьям 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба «Дом.рф», отвечая на официальный запрос редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Доступное жильё

«В соответствии с положением о реализации мер государственной поддержки семей (утверждено постановлением Правительства от 07.09.2019 №1170) для списания 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту в рамках программы заёмщикам необходимо обращаться к своему кредитору, — заявили в пресс-службе. — После кредитор передаёт информацию в «Дом.рф». На сегодняшний день в «Дом.рф» поступило более 8 000 обращений кредиторов. По 1 500 заявлений принято положительное решение о предоставлении средств господдержки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральный закон №157, который был принят в июле 2019 года, предусматривает предоставление субсидий многодетным семьям, взявшим ипотечные займы. В качестве единоразовой выплаты им перечисляется 450 тыс. руб. в счёт погашения задолженности по ипотеке. Предполагается, что этот закон будет действовать до 2022 года.