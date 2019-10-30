У Лефортовского тоннеля в Москве загорелся автобус
Москва, 30 октября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Произошло возгорание в московском автобусе, передаёт 30 октября телеканал «РенТВ».
Mos.ru
Лефортовский тоннель
По данным СМИ, происшествие случилось возле Лефортовского тоннеля. На месте работают пожарные.
По предварительной информации, в результате возгорания пострадавших нет, в момент ЧП в автобусе не было пассажиров.
Телеканал опубликовал видео с инцидентом, снятое очевидцами.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Москве загорелся автобус, произведённый на предприятии группы ГАЗ.