Барнаул, 30 октября, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает анонсированную Минздравом России трансформацию лекарственного обеспечения льготников. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

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«Считаю анонсируемую Минздравом России трансформацию лекарственного обеспечения правильным и своевременным мероприятием. Существующую ситуацию, когда поликлиники переполнены пациентами, которым требуется лишь выписка льготного рецепта, необходимо исправлять. Это отнимает драгоценное время врача, увеличивает очередность в поликлинике и создает огромные проблемы для самих пациентов-льготников — ведь в аптеках, работающих по таким рецептам, зачастую по разным причинам необходимых лекарств нет.

Больной в результате оказывается обречен на самые настоящие мытарства в поисках аптеки, где есть в наличии льготное лекарство, и в конце концов вынужден приобретать препарат за свои средства. Все это приводит к тому, что многие льготники отказываются от своего права на бесплатное получение лекарства, а иногда и вообще от такого тягостного медикаментозного лечения. Практика отсроченного возмещения стоимости лекарств, с одной стороны, обеспечит справедливое обеспечение медикаментами льготников, с другой стороны, увеличит приверженность данных категорий граждан к лечению, в-третьих, в перспективе уменьшит нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено».

Напомним, ранее о возможности перехода на государственную систему возмещения стоимости лекарств, которая существует во всех странах с развитыми системами здравоохранения, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.