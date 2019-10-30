Красноярск, 30 октября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Красноярске 30 октября продолжают устранять последствия штормового ветра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, все службы были переведены на усиленный режим работы заранее, так как об ухудшении погоды было известно. Ветер усилился 29 октября, но примерно до 20:00 по местному времени сообщений о повреждениях было немного. Ситуация значительно осложнилась ближе к вечеру. Порывы ветра усилились, аварийным бригадам пришлось работать всю ночь.

По данным мэрии, крупных аварий в Красноярске не зарегистрировано, но в нескольких районах из-за ветра пострадали люди.

За ночь в диспетчерскую службу 005 поступило более 2,5 тыс. звонков, большинство — об отключении электричества. Ветер оборвал воздушные линии, обеспечивающие несколько микрорайонов частного сектора.

В нескольких районах сорвало конструкции с кровель жилых и нежилых зданий, остановочных павильонов. Пострадали мужчина и женщина. Они получили травмы.

В Красноярске до сих пор убирают поваленные деревья. В пяти случаях деревья повредили автомобили. Также известно о трёх случаях повреждения автомобилей упавшими столбами и опорами рекламных конструкций.

Зафиксировано порядка 30 повреждений остановочных пунктов, рекламных конструкций и временных строительных заборов. Было получено 28 жалоб на повреждение светофоров и дорожных знаков.

Восстановительные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер 29 октября бушевал и в других регионах Сибири.

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