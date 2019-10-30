Чебоксары, 30 октября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Чувашстат обновил данные о социально-экономической ситуации в республике. В том числе ведомство представило информацию о доле населения с доходами ниже прожиточного минимума за последние 20 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Chuvash.gks.ru Предварительные данные Чувашстата

В 1999 году в Чувашии за чертой бедности (то есть с доходами ниже величины прожиточного минимума) жило 57,2% населения, затем эта доля ежегодно сокращалась почти десять лет и в 2008 году составила 18,9%. По итогам 2009 года доля бедного населения незначительно подросла и достигла 19%, в 2010 году сократилась до 18,2%, а затем резко возросла до 19,3%. В 2012—2014 годах в Чувашии за чертой бедности жили 16−16,1% населения. С 2015 года благосостояние стало падать: доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума возросла до 17,8%, в 2016—2017 годах составила 18,5−18,6%.

По предварительным данным, по итогам 2018 года доля бедных в Чувашии составляла 18,3% от общей численности населения (или 225,3 тыс. человек). То есть республика фактически вернулась на уровень 2010 года.

Если смотреть по величине среднедушевых доходов, то в 2018 году менее 7 тыс. рублей в месяц получало 10,6% населения, от 7 до 10 тыс. рублей — 14,6%, от 10 до 14 тыс. рублей — 21,4%, от 19 до 27 тыс. рублей — 18,2%, от 27 до 45 тыс. рублей — 13,3%, более 45 тыс. рублей получало 3,7% населения.

Напомним, в IV квартале 2018 года величина прожиточного минимума в Чувашии составляла 8639 рублей, среднедушевые доходы населения в среднем — 21 012,8 рубля, средняя зарплата по итогам 2018 года — 27 036,21 рубля.