Улан-Удэ, 30 октября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Необычная авария произошла утром, 30 октября в столице Бурятии Улан-Удэ. В соцсетях местные жители опубликовали фотографию столкнувшихся на трассе лоб в лоб бронетранспортёра с внедорожником.

Скриншот страницы «ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ» в соцсети «Вконтакте» vk.com/dtp_03 ДТП в Улан-Удэ

По фотографии не совсем понятно, кто именно виноват, но по словам очевидцев, всё же отечественная бронированная машина не пропустила иномарку.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее танк уронил опору линии электропередачи в Бурятии, в результате чего было нарушено электроснабжение населенного пункта с населением в 1669 человек.

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