Москва, 30 октября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 октября закрылись без изменения. На торгах в Европе цена на нефть снижалась до $60,63, и к закрытию дня покупатели отыграли все потери, вернув курс на $61,53, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С одной стороны, они ожидают повышения уровня запасов нефти в США, с другой стороны, ожидают сокращения добычи экспортерами ОПЕК+. Настроение игроков постоянно меняется.

Запасы сырой нефти в США снижаются вторую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные отчета Американского института нефти (API). За неделю до 25 октября запасы сырой нефти снизились 708 тыс. баррелей, запасы бензин — на 4,7 млн, запасы дистиллятов — на 1,61 млн.

Официальные данные минэнерго США выйдут в 17:30 по мск. По среднему прогнозу эксперты ожидают увеличения запасов нефти на 500 тыс. баррелей. По нефтепродуктам ожидается сокращение: запасов бензина на 2,3 млн баррелей, запасов дистиллятов на 2,4 млн баррелей.

Сегодня, 30 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,21%. Участники рынка ждут решения американского регулятора по ставке. Ожидается снижение ставки на 25 б. п.

После выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла фокус внимания сместится на сделку между США и Китаем. На американской сессии ожидается высокая волатильность по доллару, а значит и по нефти.

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