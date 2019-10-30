Воскресенский район, Нижегородская область, 30 октября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В Воскресенском районе Нижегородской области к 250 часам обязательных работ приговорили мужчину, который на глазах детей избивал супругу, курил, пил алкоголь, нецензурно ругался, а самих детей выгонял на улицу в любое время суток, в том числе ночью и в мороз. Помимо этого, ему вменяется то, что он «связывал детям ноги электрическим кабелем», чтобы те не могли заступиться за мать. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Детское насилие

34-летний безработный, по данным суда, с мая 2017 по март 2019 года жестоко обращался с двумя своими детьми — дочерью восьми лет и сыном семи лет. Помимо вышеперечисленных деяний, ему вменяется то, что он бил посуду, скандалил, переворачивал мебель, нанося тем самым психологические страдания сыну и дочери. Мужчину привлекли к ответу по уголовной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее мать детей также была привлечена по этой же статье и осуждена к обязательным работам.

На сегодня органы опеки подняли вопрос о лишении родительских прав обоих родителей.

Напомним, в Зеленодольске (Татария) на сегодня в суде рассматривается резонансное дело по лишению родительских прав родителей семьи с пятью детьми. Внимание органов опеки они привлекли после того, как врачи обнаружили, что девочка-инвалид в возрасте девяти лет весит всего 7 кг (вес шестимесячного ребёнка). Мать заявила, что голодом никого не морит, просто не может прокормить всех детей.

В 9 лет ребёнок весил 7 кг: родители не могут прокормить пятерых детей