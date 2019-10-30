Уфа, 30 октября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Росприроднадзор Башкирии не смог оспорить решение первой инстанции, по которому он обязан вернуть «Башкирской содовой компании» переплату за негативное воздействие на окружающую среду за 2016−2017 годы. Излишками АО «Башкирская содовая компания» посчитало сумму более 10,872 млн рублей. Апелляционная жалоба арбитражным судом Уральского округа оставлена без удовлетворения, а решение первой инстанции без изменения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В качестве обоснования своей позиции истец заявил, что у правопредшественников общества «имелась задолженность по состоянию на 01.01.2012 года, которая в дальнейшем отражалась в актах сверки истца».

"Судом установлено и из материалов дела следует, что сумма переплаты в размере 10 872 445 рублей образовалась в результате внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду в связи с внесением квартальных авансовых платежей в размере одной четвёртой суммы платы, уплаченной за предыдущий год. Факт наличия переплаты в указанной сумме подтверждается имеющимися в материалах дела платежными поручениями, декларациями и не оспаривается Управлением Росприроднадзора по Республике Башкортостан», — отмечается в материалах дела.

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Напомним, содовая компания просила для разработки один из самых крупных оставшихся шихан, но республиканские власти в лице главы Радия Хабирова выступили против. Планы по разработке гор-шиханов вызвали протест со стороны экологов и жителей Башкирии. В августе 2019 года также рекомендовал отказаться от их промышленной разработки и правовой совет при президенте РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в базе арбитража также есть не до конца рассмотренный иск АО о возврате излишков при уплате того же взноса за 2018 год. В том споре речь идёт о 3,084 млн рублей. Заседание назначено на 21 ноября 2019 года.