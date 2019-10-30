Тулун, Иркутская область, 30 октября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Пенсионерам Иркутской области, пострадавшим от сильнейшего наводнения летом 2019 года, до сих пор не выплатили субсидии, у некоторых даже ещё не оценен ущерб, зима уже практически наступила. Об этом сказано в официальном сообщении Общероссийского народного фронта.

ОНФ в Иркутской области Пострадавшие от наводнения в Иркутской области

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В частности, с большими проблемами столкнулись жители деревни Паберега Тулунского района. 77-летняя пенсионерка пожаловалась членам мониторинговой группы ОНФ, что не получила жилищный сертификат. Для отстаивания своих прав женщине необходимо съездить в Тулун, но маршрутный автобус не ходит, а стоимость поездки на такси составляетдве тысячи рублей в оба конца. Также местные жители подтвердили общественникам, что многие до сих пор не получили компенсации за утрату урожая. Активисты обратилась в прокуратуру.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов, потопив более 100 населённых пунктов. Более 45 тысяч человек признаны пострадавшими.

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