Хабаровск, 30 октября, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Новая методика подсчёта бедных в России может иметь ещё одну цель — выявить скрывающихся богатых. Таким предположением поделился политолог, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

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«Подсчитать бедных совсем не сложно, и делать это нужно. У государства должна быть такая картина. Но, если новая методика, анонсированная Минэкономразвития РФ, подразумевает изучение данных из Налоговой службы, Пенсионного фонда, других ведомств, то, считая бедных, можно посчитать и богатых, которые маскируются если не под совсем бедняков, то уж точно под людей с очень скромным достатком.

Например, чиновник с зарплатой в 100 тыс. рублей ездит на автомобиле за 7 млн, жена его ездит на авто за 5 млн, живут они в особняке за 50 млн. А по декларации живёт семья только на зарплату. Это лишь один из множества примеров. У нас есть и безработные, разъезжающие на дорогих внедорожниках. Трудно поверить, но некоторые такие «бедняки» стоят на бирже и получают пособия. При таком раскладе реальной картины настоящей бедности, количества людей, которых можно отнести к среднему классу, действительно богатых людей у государства не будет. А это неправильно. Думаю, уже то, что государство решило изменить подход к сбору статданных, не плохо. Посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Даниил Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя новую методику подсчёта бедных от Минэкономразвития, политолог, доктор исторических наук Валерий Чудесов рассказал анекдот про то, что по методике Росстата в РФ человек, имеющий две почки, не может считаться бедным. Эксперт считает, что если подсчёт бедноты нужен для раздачи пособий, то это сложно назвать борьбой с бедностью. Необходимо развивать производства и наращивать занятость.