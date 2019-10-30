Чебоксары, 30 октября, 2019, 06:44 — ИА Регнум. В Чувашии на базе территориального управления Росгвардии прошло плановое мобилизационное учение. Оно проводилось под руководством временно исполняющего обязанности командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Руслана Султыгова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Rosgvard.ru Учения в Чувашии

Отмечается, что основная цель учений — «проверка готовности и совершенствование практических навыков работы командиров и штабов при приведении в высшие степени боевой готовности». Особое внимание уделено вопросам взаимодействия с органами власти всех уровней, военными комиссариатами, а также с руководством охраняемых предприятий.

В целях обмена опытом в учениях приняли участие руководители территориальных органов и командиры воинских частей Приволжского округа Росгвардии. Отмечается, что по итогам учений командование округа Росгвардии «дало высокую оценку» действиям личного состава территориального управления в республике.

Rosgvard.ru Учения в Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Чувашии прошли антитеррористические учения. В них приняли участие около 800 человек и более 100 единиц техники.

В октябре сообщалось, что подразделения одного из соединений Приволжского округа Росгвардии проводят оперативно-тактическое учение, в рамках которого совершается 500-километровый марш на военной технике.

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