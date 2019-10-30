Донецк, 6 марта, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планируют подключить к федеральному сервису импортозамещения. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Николай Тришин/ТАСС

«Сейчас идёт активная работа по регистрации предприятий Донбасса и Новороссии в Государственной информационной системе промышленности, что позволит им подключиться к сервису импортозамещения», — рассказал он.

Мантуров отметил, что это даст возможность предприятиям исторических регионов расширить ассортимент и рынки сбыта выпускаемой продукции, а также полноценно работать со всеми доступными российским предприятиями и механизмами господдержки.

Из-за роста спроса на отечественную продукцию Минпромторг ранее совместно с электронной торговой площадкой ГПБ запустил онлайн-сервис, с помощью которого заказчики могут размещать запросы на приобретение товаров, а поставщики — направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги товаров, импорт которых ограничен.

При этом в интервью Мантуров рассказал, что регионы Донбасса и Новороссии уже подключены к ряду кадровых программ, действующих на федеральном уровне.

«На сегодняшний день новые регионы уже подключились к работающим инструментам по обеспечению промышленности кадрами, в частности к программе «Профессионалитет». Так, в ДНР идёт работа по созданию двух образовательно-производственных кластеров в металлургической отрасли», — сообщил министр.

Кроме того, в рамках программы «Промышленный туризм» уже реализуются профориентационные мероприятия, которые способствуют получению целостного представления о действующих предприятиях новых регионов, добавил Мантуров. Наиболее перспективными отраслями в Донбассе, по словам главы Минпромторга, являются металлургия, химическая промышленность и машиностроение.

В частности, Мантуров выделил предприятия группы «ЮГМК», Ясиноватский машиностроительный завод в ДНР и Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал». В настоящее время также завершаются ремонтно-восстановительные работы на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Два цеха планируют запустить уже в этом году.

«Завод имеет значительный промышленный потенциал, а выпускаемая им продукция, уверен, будет пользоваться спросом и найдёт своё применение на других предприятиях России», — отметил Мантуров.

Параллельно Снежнянский завод химического машиностроения «Снежнянскхиммаш» уже начал поставки нефтегазового оборудования в другие российские регионы — в Смоленскую область. Мантуров подчеркнул, что промышленность Донбасса обладает большими возможностями по выпуску продукции практически во всех отраслях.

Накануне, 5 марта, Денис Мантуров сообщил, что в Донбассе и Новороссии сегодня работает более 500 крупных промышленных предприятий. Министр отметил, что с весны 2023 года в новых регионах удалось перезапустить порядка 160 промышленных площадок. Эти производства обеспечили работой ещё 11,5 тыс. человек. В 2024 году планируется запуск ещё 40 предприятий, отметил он.