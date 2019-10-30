Владивосток, 30 октября, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Рассматриваемая в Законодательном собрании Приморского края корректировка регионального бюджета на 2019 год показала серьёзное снижение расходов на социально-значимые программы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сокращение расходов

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Депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов (КПРФ) на своей странице в социальной сети Facebook написал, что при увеличении доходов регионального бюджета, тем не менее наметилась тенденция к снижению расходов по важнейшим социальным программам и увеличение расходов по совершенно не понятным для депутатов направлениям.

«Корректируем бюджет Приморского края на этот год. Вроде и доходы выросли и расходы увеличились и дефицит снижается, но почему-то снижение расходов происходит по программам «Здравоохранение» на 25 миллионов, «Образование» — 370 миллионов, «Культура» — 41 миллион, «Экология» — 283 миллиона, а вот по непрозрачной программе «непрограммные расходы» наблюдается рост расходов на 575 миллионов. Спрашивал почему так происходит, отвечают, что учителя с врачами виноваты, не могут выделенные деньги потратить. Вот те кто непрограммными расходами рулят, те молодцы, у тех деньги к рукам не прилипают», — написал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Артём Самсонов выразил недовольство тем фактом, что проданные полгода назад скандальные отели «Хаятт» вопреки ожиданиям депутатов, не принесли в бюджет края ни копейки.