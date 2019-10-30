Лос-Анджелес, США, 30 октября, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало космический снимок, на котором запечатлён дым от масштабных природных пожаров в штате Калифорния. Фото опубликовано в микроблоге ведомства в Twitter.

Лесной пожар

На снимке хорошо виден длинный дымовой шлейф от пожара, протянувшийся вниз по побережью штата.

https://twitter.com/NASA/status/1188961143425028096

Как передавало ИА REGNUM, из-за пожаров в Калифорнии, потушить которые не удаётся до сих пор, была объявлена обязательная эвакуация около 50 тысяч человек. Только в округе Лос-Анджелес огнём охвачена площадь порядка 1,5 тысячи гектаров.

На территории штата объявлено чрезвычайное положение и введён экстремальный «красный» режим пожарной опасности.