Мехико, 30 октября, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Законопроект о снятии неприкосновенности с президента Мексики за ряд преступлений была одобрена мексиканским парламентом, сообщает агентство Reuters.

Zscout370 В мексиканском парламенте

Соответствующую инициативу приняли депутаты нижней палаты Конгресса Мексики. В ее пользу высказались 420 депутатов, 29 проголосовали против. Дальше законопроект поступит на рассмотрение в сенат.

В случае его одобрения, правоохранительные органы позволят уголовное преследование президента Мексики за такие преступления, как коррупция или участие в деятельности организованных преступных группировок. Отмечается, что в настоящее время действующий мексиканский президент может быть осужден за измену родине.