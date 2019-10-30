Багдад, 30 октября, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Пастухи из Ирака обнаружили в пустыне спрятанные ценности террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телеканал Al-Arabiya.

Цитата из м∕ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР Клад

Сообщается, что пастухи обнаружили в пустыне золото, серебро и американские доллары. Предполагается, что сокровища принадлежали террористам, их общая стоимость оценивается в $25,7 млн. Ранее о спрятанных ценностях заявил задержанный на территории Ирака соратник главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммед Али Саджет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, а также сообщил ряд подробностей ликвидации террориста. Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия не располагает достоверной информацией о ликвидации боевика.