Хабаровск, 30 октября, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Чудесов, комментируя заявление Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных, выразил пожелание узнать — для чего нужна эта методика? У эксперта больше вопросов, чем ответов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бедность

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«Есть такой анекдот: «Согласно новой методике Росстата по подсчёту бедных в России, человек, имеющий две почки, бедным считаться не может». Анекдот жутковатый, конечно, но он очень хорошо отражает все так называемые попытки наших властей «бороться» с бедностью. Пока, во всяком случае, это мое мнение, предпосылок к увеличению в стране среднего класса, к сокращению количества бедных не наблюдается. Бедные были, есть и будут. Зачем нужна новая методика? Из заявлений Минэкономразвития это не понятно. Чем не устраивает старая? Для чего им это?

Если для того, чтобы на бумаге всё выглядело прилично, то и стоит такая методика не дороже бумаги, на которой будет написана. Если для того, чтобы понять, сколько ещё раздать пособий — то это не борьба с бедностью, это раздача пособий. Для борьбы с бедностью есть только один путь: развитие производства, увеличение занятости, повышение качества образования, то есть, все те инструменты, которыми пользуется весь мир, других путей нет. И поддержка, конечно, нужна, реальная поддержка, кто в силу обстоятельств уже не может трудиться», — поделился мнением Валерий Чудесов.

Как сообщало ИА REGNUM, член совета при губернаторе Хабаровского края, кандидат технических наук, общественник и блогер Олег Белозеров, комментируя заявление о новой методике подсчёта бедных в РФ, высказал мнение, что нужно не бедных пересчитывать, а количество состоятельных людей увеличивать.