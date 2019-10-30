Магадан, 30 октября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Около 70% авиабилетов по «плоским тарифам» выкупают компании для перелётов сотрудников-вахтовиков. Такие данные были озвучены на совещании с полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в Магаданской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Вертолёт

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В своём докладе глава Магаданской области Сергей Носов акцентировал внимание на на оттоке населения из региона (минус 2,7 тыс человек в 2018 году), а также растущее количество трудовых мигрантов из Средней Азии. Выяснилось, что 70% билетов по «плоским тарифам» разбирают компании, привлекающие вахтовиков, которые ездят туда и обратно по шесть раз в год, а жители Колымы — один-два раза.

Юрий Трутнев сказал, что «поддерживать вахтовый метод у правительства идеи не было». «Аэрофлот» ввёл «плоские тарифы» четыре года назад именно для дальневосточников.

«16 тысяч рабочих мест, а это четверть всех рабочих мест в области, — это вахтовики, сезонные рабочие и иностранцы, которые работают по патенту или разрешению на работу. До 2030 года планируется создание более 5 тыс. рабочих мест. Но это не приведёт к увеличению численности жителей Магаданской области, инвесторы снова возьмут на эти рабочие места вахтовиков», — предположил Носов.

По мнению полпреда президента в ДФО, регион должен помогать тем, кто живёт и работает в области.

«Это болтание между регионами за счёт государства, с какой стати? Поддерживать вахтовый метод у нас идеи не был. Надо посмотреть и разделить потоки, но принципиально, я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом, если вы считаете, что людей надо возить, возите за свой счёт, тут мы вам не товарищи», — выразил свою позицию Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Юрий Трутнев находится в Магаданской области в рабочей поездке. Он провёл ряд совещаний, встретился с руководством региона, оценил реализацию проектов и дал поручения по различным федеральным вопросам.