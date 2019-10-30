В Татарии обеспокоены возможной потерей статуса некоторыми моногородами
Казань, 30 октября, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Разговоры о возможном сокращении числа моногородов в России вызвали беспокойство в Татарии, так как на сегодня в республике семь городов имеют данный статус. Особенно тревожит представителей власти статус Набережных Челнов, который как моногород относится к первой зоне — территории с наиболее сложным социально-экономическим положением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным с сайта минэкономики Татарии, всего в регионе семь моногородов: два в первой зоне, где ситуация наиболее сложна — это, помимо Набережных Челнов, Зеленодольск, четыре во второй зоне, где есть риски ухудшения социально-экономического положения, — Елабуга, Менделеевск, Камские Поляны и Чистополь, и один в третьей зоне (моногород со стабильной ситуацией) — Нижнекамск.
Больше всех средств по программе развития моногородов в республике получили Набережные Челны — порядка 2,8 млрд рублей. О том, что автоград может выйти из списка проблемных, говорили ещё в 2017 году, объясняя это его развитием и устойчивой экономикой. Предполагалось, что это произойдёт уже в 2018 году. Пока же второй по значению город Татарии остаётся в списке, а очередные разговоры о возможной потере статуса вызвали тревогу.
В комментариях изданию «Бизнес-онлайн» замруководителя исполкома города по вопросам развития ТОСЭРа Эльдар Тимергалиев отметил, что влияние градообразующего предприятия (КамАЗа) всё ещё велико:
Депутат Госсовета РТ Олег Коробченко в комментариях изданию Chelny-biz также не согласен с возможным лишением статуса, отмечая, что участие в программах фонда развития моногородов — это «один из рычагов развития, и лишать его не нужно».
"Если машина поехала, если механизм запущен и он работает, и есть такие рычаги поддержки (подвод коммуникаций, инфраструктура) для новых предприятий, то останавливать не надо. Если сейчас внести изменения в этот механизм, он может остановиться и сломаться», — заявил он.
Начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома автограда Гузель Гилязова в комментариях тому же изданию подтвердила, что зависимость от автоконцерна у города осталась. Она также высказала мнение, что вряд ли город потеряет статус, разве что перейдёт из первой во вторую или третью категорию.
«Мы как были моногородом, так и остались, как зависели от «КАМАЗа», так и зависим. Да, диверсификация идёт, но не такими большими темпами», — цитирует Гилязову издание.
Напомним, в конце октября 2019 года стало известно о возможном сокращении числа моногородов России почти вдвое — с 321 до 170. Подобный вариант не исключает новая программа по развитию данных территорий. В то же время в Минэкономразвития России отметили, что радикального пересмотра списка на первом этапе не планируется.
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