Ереван, 30 октября, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал резолюцию палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Резолюция — смелый шаг в направлении установления истины и исторической справедливости, он принесет утешение многим потомкам армян, переживших геноцид», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США подавляющим большинством приняла резолюцию о признании массовых убийств армян в Османской империи геноцидом. Турция уже выступила с осуждением этого решения. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, эта резолюция не имеет никакой юридической силы.