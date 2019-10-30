Владивосток, 30 октября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. В течение ближайшего месяца в Приморье будет разработан механизм налогообложения туристических компаний и предприятий сферы гостеприимства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморья.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

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Комментируя поручения президента России Владимира Путина по итогам встречи с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока, губернатор Приморья Олег Кожемяко заверил, что механизм налогообложения будет представлен точно в срок.

«В Приморье стремительно развивается туризм. Если в 2015 году турпоток из Южной Кореи в Приморье составлял 30 тысяч гостей, в этом году — более 220 тысяч. Однако вместе с тем набирает обороты и теневой туристический бизнес. Очевидно, что этот рынок нужно регулировать. До 1 декабря этого года совместно с председателем правительства РФ разработаем и представим механизм налогообложения организаций, которые оказывают туристические услуги иностранцам», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из поручений Владимира Путина, стало выведение туристического бизнеса Приморья из «серой зоны», которая, по мнению добросовестных туроператоров препятствует развитию отрасли в цивилизованном направлении.