Нью-Джерси, США, 30 октября, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Двухмоторный легкий самолет разбился 29 октября в городе Вудбридж Тауншип в штате Нью-Джерси, США, пилот погиб. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Bidgee Самолёт Cessna 414A Chancellor

Катастрофа произошла с самолетом Cessna 414A Chancellir, вылетевшим из штата Вирджиния. Он разбился при заходе на посадку в условиях низкой облачности.

При падении самолет врезался в дом, в котором по счастливой случайности никого не оказалось. Из-за вспыхнувшего сильного пожара, охватившего сам дом и две пристройки, в районе падения самолета была отключена подача газа и электроэнергии.

Эксперты Федерального авиационного управления и Национального управления по безопасности на транспорте начали расследование обстоятельств аварии.

Cessna 414A Chancellir была разработана в 1968 году и может поднимать в воздух восемь человек.

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