Хельсинки, 30 октября, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Движение поездов между Финляндией и Россией восстановлено и 30 октября вернется к обычному расписанию, сообщила пресс-служба финской государственной железнодорожной компании VR.

Black leon Поезд «Аллегро»

Нарушение электропитания на железнодорожном участке между финскими приграничными городами Луумяки и Вайниккала, произошедшее 29 октября, привело к вынужденной остановке нескольких поездов «Аллегро» (из Санкт-Петербурга и обратно) и утреннего поезда «Лев Толстой» (из Москвы). Пассажиров из этих поездов перевозили через поврежденный участок на автобусах.

К вечеру, по информации компании, движение поездов между Луумяки и Вайниккалой было восстановлено.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, движение скоростных поездов «Аллегро», совершающих несколько рейсов в день между Санкт-Петербургом и Хельсинки, 29 октября осуществлялось с задержками из-за технических проблем на финской стороне.