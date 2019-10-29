Южно-Сахалинск, 30 октября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Легковой автомобиль сбил женщину на обочине дороги в районе села Старорусского Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Автомобиль

Авария произошла утром 30 октября в районе 06:25 по местному времени (22:25 по московскому). По предварительной версии, несколько машин ехали из Южно-Сахалинска в сторону Долинска. Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Отмечается, что первый автомобилист с места аварии скрылся, водитель внедорожника остался на месте ДТП и дождался приезда экстренных служб. В настоящее время сотрудники ГИБДД РФ устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Ставрополе четырехлетний ребенок попал под колеса внедорожника. К счастью, мальчик отделался легкими травмами.