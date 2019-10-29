Анкара, 30 октября, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Турецкий флаг

«Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа», — заявил он.

Чавушоглу назвал конгрессменов «теми, чьи проекты были сорваны». Он также добавил, что для Турции это решение американского Конгресса не имеет никакой юридической силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом. В пользу резолюции высказались 405 депутатов, 11 проголосовали против.