Вашингтон, 30 октября, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

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Законопроект обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении турецких официальных лиц, причастных к военной операции в Сирии, в том числе министра обороны Турции Хулуси Акара.

Кроме того, предусматривается введение ограничительных мер в отношении Анкары из-за её контракта с Россией по С-400 в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Напомним, что Дональд Трамп 14 октября подписал указ о введении санкций против Турции из-за её операции «Источник мира» против сирийских курдов. Позднее, после того как Анкара приостановила эту операцию, глава Белого дома поручил министру финансов Стивену Мнучину отменить ограничительные меры.

О возможности введения санкций против Турции из-за закупки ею российских ЗРК в Вашингтоне заявляли уже неоднократно, однако окончательного решения об этом не принято до сих пор.