Москва, 30 октября, 2019, 02:02 — ИА Регнум. При пожаре в многоквартирном доме на северо-западе Москвы пострадал один человек, 30 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар

Сообщение о пожаре на 3-м этаже жилого дома по адресу бульвар Яна Райниса, дом 6, корпус 3 поступило оперативному дежурному в 00:11. В 00:25 пожар был ликвидирован.

В пострадавшей квартире произошло возгорание личных вещей и мебели, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Один человек пострадал, он был передан медикам.

Сообщается, что еще до прибытия пожарного наряда пятнадцать жильцов дома эвакуировались самостоятельно.