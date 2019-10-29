София, 30 октября, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Посольство США в Болгарии отреагировало на объявление Софией персоной нон грата первого секретаря посольства России, обвинённого властями республики в ведении разведывательной деятельности.

Дядя Сэм

«Соединённые Штаты высоко оценивают последние действия болгарского правительства по защите суверенитета и независимости страны от зловредного влияния. Поддерживаем долгосрочные усилия институций, занимающихся расследованием и раскрытием нарушений болгарского законодательства», — говорится в распространённом заявлении посольства.

Отмечается также, что Вашингтон рассматривает Болгарию как «сильного союзника в НАТО и партнёра в качестве члена ЕС», который «имеет неотъемлемое право определять своё собственное будущее».

Напомним, ранее в болгарских СМИ появилась информация о том, что выдворение из страны российского дипломата может быть связано с ожидаемым назначением нового генерального прокурора Болгарии и желанием Соединённых Штатов видеть на этом посту Ивана Гешева, кандидатуру которого ещё не одобрил президент Румен Радев.

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