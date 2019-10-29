Копенгаген, 30 октября, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Отказаться от экологической премии Северного совета решила 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Anders Hellberg Грета Тунберг

«Это огромная честь для меня. Но климатическое движение больше не нуждается в наградах. Что нам нужно, так это чтобы наши политики и люди у власти начали прислушиваться к современной, лучшей доступной науке», — написала Тунберг.

По ее мнению, в Скандинавских странах говорится много красивых слов по поводу климатических и экологических проблем, но когда дело доходит до фактических экологических выбросов и последствий, то это «совсем другая история».

Тунберг подчеркнула, что и Швеция, и вся Скандинавия живут так, словно в распоряжении человечества есть «около четырех планет». А более богатые страны, которые могут сделать в вопросах изменения климата больше других, «по-прежнему в основном ничего не делают».

Ежегодная экологическая премия Северного совета (в 2019 году составляет 500 тыс. крон, или примерно $52 тыс.) присуждается компании, организации или отдельному лицу из стран Скандинавии за «большой вклад за счёт внедрения в свою работу принципов уважения окружающей среды или за любые другие формы инициативности в области сохранения природы и окружающей среды».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Грета Тунберг получила всемирную известность после того, как 24 сентября на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Тунберг стала примером для молодежи во многих странах, прежде всего западных, и по её призыву собираются многотысячные акции протеста климатической направленности.

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