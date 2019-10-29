Москва, 30 октября, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Москва может принять ответные меры в отношении Софии после объявления российского дипломата персоной нон грата, сообщило 29 октября посольство России в Болгарии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер», — говорится в распространённом комментарии дипведомства.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко также проинформировал о возможности ответных шагов.

«Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», — сказал он журналистам.

Напомним, ранее стало известно о высылке из Болгарии первого секретаря посольства России. По данным прокуратуры республики, дипломат в течение года «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО», и якобы предлагал «материальные блага» за сведения, представляющие гостайну.

Следует отметить, что ни посольство в Софии, ни МИД России до настоящего времени не дали официальных комментариев относительно того, насколько данные обвинения соответствуют действительности.

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