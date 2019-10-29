Казань, 30 октября, 2019, 00:50 — ИА Регнум.

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пытается предотвратить снос старейшего дома Кировского района Казани.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ■ КАЗАНЬ ■ ТРО ВООПИи Жилой дом (офицерский) 1808 года. Казань, улица 1 Мая, дом 16

Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) на своей странице в соцсетиопубликовало официальное письмо (обращение) к руководителю Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивану Гущину. Документ имеет целью призвать главу ведомства к ответу по ранее обозначенной градозащитниками инициативе.

«ТРО ВООПИиК выражает озабоченность в связи с отсутствием ответа на обращение нашей организацией от 12 июля 2019 года с просьбой включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Жилой дом (офицерский), 1808 г.» в Казани по улице 1 Мая, 16, в соответствии с приказом министерства культуры РТ от 2 июля 2015 № 1905 в Список выявленных объектов культурного наследия РТ», — сказано в письме, заверенном в Комитете, согласно штемпелю, 28 октября.

В обращении подчёркивается, что материалы по дому, который является старейшим из сохранившихся в Кировском районе Казани, рассматривались на заседании Научно-методического совета по культурному наследию при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия 12 сентября. Тогда большинством голосов, которого, однако, удалось достичь лишь благодаря двум приглашённым московским экспертам, совет проголосовал за включение постройки на 1 Мая, 16 в Перечень выявленных объектов культурного наследия.

«Приказа мы не получили, устные запросы ТРО ВООПИиК остаются без ответа», — подчеркнуто резюмировано в официальном обращении градозащитной республиканской организации.

Особый охранный статус постройки начала XIX века, как неоднократно подчёркивали градозащитники, необходим для её сохранения и гарантии не сноса. В настоящее время продолжается судебное разбирательство по иску Порохового завода Казани, на территории которого находится дом. Предприятие принудительно намерено выселить из дома последних жильцов — семью Валерия Грязнова, потомка одного из директоров Порохового завода в годы Советской власти. Опустевший дом, уверены в ТРО ВООПИиК, без статуса объекта культурного наследия будет снесён — для чего и выселяется через суд.

Также на странице ТРО ВООПИиК размещено обращение от членов Научно-методического совета по культурному наследию при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия с требованием назначить срочное заседание секции по госучету объектов культурного наследия и историческим поселениям, чтобы экстренно внести в список памятников архитектуры «Здание общественной бани, 1949 г., арх. Саначин П.А. и Солдатов Г.И.» на Стадионной, 1 в поселке Дербышки. Обращение визировано Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия также от 28 октября. Вечером здание дербышкинской бани, на защиту которой активисты буквально встали стеной, было снесено спецтехникой.