Вашингтон, 30 октября, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию, признающую массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия-Франция-Польша-Турция-Канада-Россия-Италия Геноцид армян в Османской империи

Сообщается, что в пользу резолюции высказались большинство конгрессменов — 405 человек. Против проголосовали 11. Согласно резолюции, Соединенные Штаты расценивают убийства 1,5 миллионов армян турками в Османской империи с 1915 по 1923 как акт геноцида. Агентство отмечает, что этот символический акт может вызвать новый виток напряженности в отношениях между США и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года экс-вице-президент США Джо Байден призвал Вашингтон выразить позицию по геноциду армян. По его мнению, неспособность признать убийства армян в Османской империи геноцидом может стать причиной массовых убийств в будущем.