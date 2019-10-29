Москва, 29 октября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Заявления США о сохранении контроля над нефтяными скважинами на северо-востоке Сирии незаконны и противоречат нормам международного права, заявил 29 октября глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирийская нефть

Сергей Лавров напомнил, что нахождение военных США и их сателлитов на территории Сирии также незаконно, так как не разрешено мандатом ООН и не согласовано с законными властями САР.

«То, что после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии через пару дней последовало заявление о том, что они там останутся, и даже те, кто выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это, по-моему, предлог, тем более, что еще в марте руководство США заявило, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побежден, уничтожен. Но если брать ситуацию в принципе, конечно же, это нелегальное действие», — пояснил министр иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких заявлений президента США Трампа о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), глава Пентагона Марк Эспер сообщил о планах перебросить в район сирийских нефтяных месторождений механизированные части и другие войска для охраны сирийской нефти от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом шеф Пентагона пригрозил «военным ответом любой силе», создавшей угрозу контингенту США, захватившему нефтепромыслы Сирии.