Киев, 29 октября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Акция националистов против разведения сил в Донбассе проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом 29 октября сообщает телеканал NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

По данным телеканала, в митинге принимают участие около 500 националистов. Они держат в руках флаги Украины и плакаты с антипрезидентской риторикой, а также хором громко скандируют лозунги.

Демонстранты требуют возбуждения уголовного дела против представителей украинской власти из-за разведения сил в Золотом, называя данный процесс сдачей «оккупантам» и предательством. Националисты обещают в случае невыполнения их требований выходить на митинги каждый день.

Процесс разведения военных и техники в районе населённого пункта Золотое на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике начался сегодня, 29 октября. Договорённость по возобновлению данного процесса была достигнута 1 октября на встрече контактной группы в Минске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по неподтверждённым данным, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить националистические формирования в населенном пункте Золотое, заявив, что оставаясь там, бандформирования не нарушают закон.