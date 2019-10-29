Приштина, Сербия, 30 октября, 2019, 01:24 — ИА Регнум. 29 октября заместитель председателя косовской партии «Движение за самоопределение» Главк Конюфца рассказал СМИ о позиции своей партии касательно будущих президентских выборов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца заявил, что в рамках переговоров о формировании коалиционного правительства с «Демократической лигой Косово» вопрос о кандидатурах на пост президента и главы парламента ещё не поднимался .

«Хотя мы и предоставляем право избирать премьер-министра народу, вопрос о назначении президента решается иначе», — подчеркнул политик.

Конюфца заявил, что его партия выступает против непосредственных выборов президента народом, поскольку это наделит его слишком большими полномочиями:

«Мы против изменения полномочий президента. Мы за парламентскую республику».

Напомним, на парламентских выборах 6 октября «Самоопределение» и ЛДК набрали наибольшее число голосов и в настоящее время ведут переговоры о создании коалиционного правительства.