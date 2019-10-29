Париж, 29 октября, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Сенат Франции принял законопроект, запрещающий родителям школьников носить мусульманские платки, и не только в здании школы, 30 октября передает агентство Associated Press.

Ken Flottman

Законопроект, который должен также пройти обсуждение в Нижней палате, вводит запрет на хиджабы, никабы и другие традиционные головные уборы для родителей, сопровождающих школьников на экскурсиях и в походах.

В школах и других общественных зданиях Франции уже введен запрет на традиционные мусульманские головные уборы. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке считает введение дополнительного запрета «контрпродуктивным».

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