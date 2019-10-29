Ростов-на-Дону, 29 октября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Новочеркасска (Ростовская область) останется под стражей до конца 2019 года. Такое решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

За решёткой

Арест бывшему чиновнику, подозреваемому в получении взятки, продлён до 30 декабря, сообщает ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что ранее защита пыталась обжаловать постановление суда и перевести высокопоставленного чиновника, фигуранта уголовного дела, под домашний арест.