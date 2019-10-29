Нью-Дели, 30 октября, 2019, 01:23 — ИА Регнум. США введут переговоры с Индией о возвращении южноазиатскому государству торговых преференций. Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на отчёт Исследовательского центра Конгресса США.

White House Нарендра Моди и Дональд Трамп

В указанном отчёте американские специалисты подчеркнули, что США могут вернуть Индии торговые преференции в обмен на дополнительные уступки по «справедливому и разумному доступу» на индийские рынки. Эксперты Исследовательского центра Конгресса США также отметили, что президент США Дональд Трамп должен был объявить о намерениях Белого дома на данном направлении в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США в сентябре 2019 года, однако этого не случилось.

Напомним, что 5 июня 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение исключить Индию из списка развивающихся стран, имеющих право экспортировать свою продукцию в США на льготных условиях. Впоследствии, 16 июня 2019 года, Нью-Дели значительно повысил ставки таможенных пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США.