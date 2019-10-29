Багдад, 29 октября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. На площадь Тахрир в Багдаде вышли десятки тысяч протестующих, 29 октября передает агентство Reuters.

Nathan Keirn Протест

Рекордное за последние дни число недовольных граждан собралось в центре иракской столицы после расстрела неизвестными демонстрантов в Кербеле.

Протестующие обвиняют в стрельбе по протестующим в Кербеле власти Ирака. Жертвами насилия в священном для шиитов городе стали не менее 18 человек.

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