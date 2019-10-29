Владимир, 29 октября, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Во Владимирской области врачи-терапевты, педиатры и семейные врачи могут получить дополнительные меры соцподдержки при ипотечном жилищном кредитовании. Как сообщила пресс-служба областной администрации, с таким предложением к депутатам обратился губернатор Владимир Сипягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Этим категориям медиков он предложил выдавать деньги на уплату первоначального взноса в размере 30% стоимости приобретаемого жилья (не более 500 тысяч рублей) и компенсировать 100% расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту в течение пяти лет (не более 10 тысяч рублей). Льготами губернатор предложил наделить не только местных врачей, но и медиков из других регионов, если они готовы работать во Владимирской области. После получения кредита специалист должен будет семь лет отработать на территории региона.

О новых мерах поддержки чиновники задумались из-за снижения числа медицинских специалистов, которые обращаются за льготами. С 2014 года правом на выплаты при ипотечном жилищном кредитовании всего воспользовались 355 медработников, однако в 2018—2019 годах за соцподдержкой обратились всего 50 человек. В администрации региона полагают, что новые меры поддержи помогут каждый год дополнительно привлекать в учреждения региона около 15 медиков.