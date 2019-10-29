Анкара, 29 октября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Военные Турции и России вскоре начнут совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии, заявил 29 октября турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Министерство обороны Турции

По его словам, которые цитируются турецкими СМИ, с Россией ведутся переговоры о реализации положения о совместном патрулировании, и Анкара не видит никаких проблем в продвижении в этих вопросах.

«Совместное патрулирование с Россией вскоре начнется. Продолжаются переговоры, проблем нет, мы движемся дальше», — сказал Хулуси Акар.

Ранее начальник управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что совместные патрули Турции и России проверят зону безопасности на северо-востоке Сирии, которую к 18:00 29 октября должны были покинуть курдские военизированные формирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод курдских отрядов от турецкой границы завершился досрочно.

Напомним, российско-турецкий меморандум подразумевает отвод курдских формирований и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.