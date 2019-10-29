Москва, 29 октября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов, включая индивидуальное строительство. Материалы опубликованы на сайте Росстата.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилищное строительство

Так, с января по сентябрь 2019 года в стране введены в эксплуатацию 638,9 тыс. квартир в многоквартирных домах и жилых домах, построенных населением индивидуально. Из них 636,0 тыс. — это без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства.

Общая площадь квартир — 48,9 млн квадратных метров. Из них 48,6 млн квадратных метров без учета жилых домов на участках для ведения садоводства.

Это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В период за январь — сентябрь 2018 года в эксплуатацию были введены 45,5 млн квадратных метров жилья.

Примечательно, что за первые девять месяцев 2019 года населением было построено 181,8 тыс. жилых домов. Из них 178,9 тыс. — без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства.

Общая площадь этих домов составила 25,3 млн квадратных метров (из них 25,0 млн — без учета садоводств). Это на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Таким образом, индивидуальное жилищное строительство составляет более 50% всего построенного жилья.

Согласно данным Росстата, наибольший объем жилищного строительства наблюдается в Московской области — тут ввели в эксплуатацию 11,8% от всех сданных в эксплуатацию жилых помещений по России в целом. На втором месте Москва — 7,4%, далее — Краснодарский края — 5,9%, Ростовская область — 3,7%, Татария — 3,6%, Ленинградская область — 3,4%, Башкирия — 3,2%, Свердловская область — 2,4%, Воронежская область — 2,3%, Санкт-Петербург — 2,2%, Новосибирская область — 2,1%, Нижегородская область — 2,0%.