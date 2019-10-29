Красноуфимск, Свердловская область, 29 октября, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Две несовершеннолетние девушки попали под грузовой поезд в городе Красноуфимске Свердловской области. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Поезд

ЧП произошло около 19:30 (17:30 мск). Две школьницы, одна учащаяся седьмого, другая девятого класса, попали под поезд при переходе железнодорожного полотна в неустановленном для этого месте.

Одна из девушек скончалась на месте, другая была госпитализирована, но врачам спасти её не удалось. Как пояснили в транспортной прокуратуре, на данном участке железной дороги ранее никаких несчастных случаев зафиксировано не было.

На месте происшествия работают следователи. Прокуратурой организована проверка исполнения предписаний действующего законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пешехода, переходившего железнодорожные пути, под колёсами поезда в городе Пушкине в Ленинградской области.