Калуга, 29 октября, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 29 октября, состоялось первое заседание школьной городской думы. Школьная дума была создана для развития ученического самоуправления, повышения политической активности школьников и вовлечения учащихся в общегородские социальные акции и мероприятия, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялось первое заседание школьной думы

10 октября в 46 школах города прошли выборы депутатов школьной думы среди учащихся 8 — 10 классов. От каждой школы было избрано по одному депутату. С приветственным словом к молодым коллегам обратился глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«В школьную городскую думу избраны лучшие представители калужской молодёжи, неравнодушные к судьбе родного города, готовые принимать активное участие в общегородских социальных акциях и мероприятиях, — отметил Александр Иванов. — Сегодня вы приступаете к исполнению обязанностей депутатов школьной думы, именно вы будете представлять интересы калужских школьников и молодёжи. Мы ждём ваших идей и предложений. Желаю вам успешной и плодотворной работы!».

Глава городского самоуправления также поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов депутатов школьной городской думы.

«Хочу особо отметить вклад руководителей территориальных избирательных комиссий и руководства управления образования, — подчеркнул Александр Иванов. — 10 октября фактически прошел единый день голосования во всех школах города, и прошёл очень активно и организованно, в выборах приняли участие более 8 тысяч школьников.

Депутаты школьной думы принесли присягу, им были вручены удостоверения».

Вновь избранных депутатов поздравили воспитанники центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.