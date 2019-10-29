Анкара, 29 октября, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Власти Турции планируют создать зону безопасности на северо-востоке Сирийской Арабской Республики при помощи совместного патрулирования с российскими войсками. Об этом сегодня, 29 октября, заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Министерство обороны Турции Безопасность границ

Он рассказал, что Россия и Турция предоставили курдским силам срок в 150 часов, чтобы покинуть установленную Анкарой зону безопасности.

Сейчас этот срок уже вышел. Алтун подчеркнул, что зона безопасности на северо-востоке Сирии вдоль турецкой границы будет создана совместным патрулированием турецких и российских военных вне зависимости от того, вышли ли курдские силы из зоны или нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых лидеры двух стран смогли достичь договоренностей по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии после турецкой военной операции «Источник мира».