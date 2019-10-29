Лондон, 29 октября, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Законопроект правительства Великобритании о проведении выборов в декабре прошел предварительные слушания в британском парламенте, 29 октября передает агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

Предложение Джонсона должно пройти ещё несколько чтений в Палате общин, и в случае положительного голосования законопроект должен быть направлен в Палату лордов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести предварительные выборы для выхода из «тупика» по Brexit.

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