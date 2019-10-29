Екатеринбург, 29 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга предложила горожанам выбрать дизайн-проект стел на въезде в город. Голосование размещено на сайте горадминистрации.

Екатеринбург.рф Вариант дизайн-проекта стелы

Екатеринбуржцам предлагается выбрать один из шести вариантов стел. Жителям предлагаются на выбор лицо святой Екатерины, герб города, «грани Екатеринбурга», стилизованную под вихрь буква «Е», а также обозначающие четыре границы города геометрические фигуры и композицию из ржавого металла.

Горожане смогут принять участие в голосовании до 3 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге объявили конкурс на новые въездные стелы. Победители будут названы 15 ноября 2019 года.